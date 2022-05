Andrea Ranocchia è il protagonista del Matchday Programme dell'Inter in vista della Coppa Italia di questa sera contro la Juventus.



IL PRIMO TROFEO - "La Coppa Italia fu il mio primo trofeo con i nerazzurri, ho dei ricordi bellissimi della finale contro il Palermo. C'era tanta emozione, condividevo il campo coi campioni del Triplete e la gioia al fischio finale era fortissima".



LA MAGLIA DELL'INTER - "Fin da quando ero bambino, è sempre stato un sogno giocare per una squadra importante come l'Inter e indossare questa maglia per anni è un onore".



IL GOL ALL'EMPOLI - "Il gol più bello della mia carriera, per come è arrivato e perché ci ha dato l'opportunità di arrivare fino a qui. Dopo quella vittoria abbiamo fatto un percorso molto bello con le vittorie contro Roma e Milan, che ci ha portati a giocarci questa finale. Contro la Juventus saranno importanti attenzione e concentrazione per azzerare gli errori il più possibile. Sappiamo che giochiamo contro una squadra forte, le partite contro di loro sono sempre difficili ma siamo pronti a giocarcela".