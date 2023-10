Andrea Ranocchia parla alla Gazzetta dello sport del suo ex compagno di squadra all’Inter Matteo Darmian: "Matteo lo conosco da una vita, credo non abbia sbagliato una partita in carriera e pure da braccetto destro è fantastico. Pavard è arrivato in un contesto già ben rodato e questo ha facilitato il suo inserimento. Poi è un ex campione del mondo: un altro grande colpo dei dirigenti".