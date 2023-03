Andrea Ranocchia è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze in vista della gara fra Inter e Fiorentina. Queste sono le sue parole: "L'Inter è sempre l'Inter. Aprile è importante per loro. Sono andato a trovarli e si stanno preparando bene. Brozovic ha pochi eguali al mondo, quest'anno lo hanno rallentato un po' gli infortuni. I nerazzurri hanno giocatori forti e ricambi all'altezza. L'opinione pubblica gli è andata un po' contro ma sono comunque secondi (sic), sono ai quarti di Champions e in semifinale di Coppa Italia. Andare male è un'altra cosa. Biraghi? per me è un amico, l'ho conosciuto che era un ragazzo. Quando è tornato a Milano era un giocatore già strutturato. Voi fiorentini un po' criticate (ride, ndr), ma per me ha sempre fatto buone stagioni.



IL RETROSCENA - Io vicino alla Fiorentina? Sono stato vicinissimo ai tempi dell'Arezzo, saltò tutto sulle firme, avevo già fatto le visite mediche dopo il primo anno di B. Era tutto già chiuso, poi ci furono alcune incomprensioni tra presidenti. Italiano? Mi pare molto preparato, mi piace molto, anche se non lo conosco personalmente. Sa trasmettere la sua idea ai calciatori. Conte all'Inter? Chi lo sa. Credo che si prenderà un po' di tempo. Dipenderà molto anche da cosa faranno i club. Io e Borja soffrivamo tantissimo i suoi allenamenti. TI fa soffrire e ti tiene sulla corda sotto tutti gli aspetti, con lui migliori tanto ma ti chiede tanto. E che sofferenze...