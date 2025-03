Raphinha è il miglior talento brasiliano della sua generazione. Top 3 al mondo e il Barcellona ha rischiato di perderlo

La stagione che sta vivendo, meglio conosciuto come, è letteralmente da sogno e soprattutto inarrestabile. L'esterno brasiliano classe 1996 sta trascinando a suon di goal, assist e giocate sia il Barcellona che il Brasile di cui, a tutti gli effetti, potrebbe esserecon la stampa e il popolo brasiliano che si stanno dividendo nei giudizi.da quello che stiamo raccontando oggi.L'ex Leeds, che il Barcellona si assicurò per circa 58 milioni di euro nell'estate del 2022, oggi è uno dei migliori 3 giocatori al mondo per contributo al goal. Sommando infatti i 27 goal segnati in tutte le competizioni e i 20 assist forniti ai compagni Raphinha con 47 contributi al gola in questa annata è dietro soltanto a Momo Salah (54 frutto di 32 goal e 22 assist) e Viktor Gyokeres (48 frutto di 40 goal e 8 assist). Il suo rendimento, inoltre, va anche oltre i dati numerici dato che il suo impatto ha prodotto per il Barcellona 16 punti nel girone di Champions, il passaggio del turno agli ottavi col Benfica (4 gol su 4 con il suo zampino fra andata e ritorno) e 41 punti in campionato.

Raphinha non si è fermato neanche con la maglia del Brasile addosso dove in questa stagione ha all'attivo 4 goal e 1 assist nelle qualificazioni ai Mondiali in SudAmerica e se contro la Colombia a rubare la scena è stato sicuramente Vinicius con la sua perla di rara bellezza per il 2-1 finale,quelche, fra il talento ex-Santos classe 1992 e la stella del Real classe 2000, è mancato finora alla Seleçao.Nel pieno della sua maturità calcistica,per il ruolo che interpreta.senza alcun problema dato il fisico che ha sviluppato, èa differenza di tantissimi altri giocatori che oggi scelgono di impostarsi sulla fascia opposta a piede invertito,a sinistra. Una caratteristica che favorisce quindi la creazione di una quantità diche sempre meno vediamo dagli esterni d'attacco moderni - utilissima e a favore di centravanti d'area come Lewandowski proprio a Barcellona.

- Oggi, forse più di Vinicius e Mbappé,Ovviamente il percorso del Barcellona sarà fondamentale, ma Raphinha ha confermato che oggi la sua carriera è definitivamente svoltata: "Il solo fatto di essere menzionato come uno dei favoriti è già una vittoria, dopo tutto quello che ho passato nella mia carriera".A margine della partita vinta col Brasile"Quest'estate dopo l'uscita dalla Copa America ho davvero pensato di dire addio al Barcellona. Le cose non andavano bene. Venivo da una stagione al di sotto del mio potenziale e vedevo alcuni tifosi che chiedevano che me ne andassi.. Da lì la sua stagione, quella del Barcellona e forse anche quella del Brasile sono cambiate drasticamente.