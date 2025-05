Raphinha e l’Italia: quando l’asso del Barcellona sfiorò la maglia azzurra… e tutto saltò per colpa di un passaporto

. Tutto vero e la conferma arriva direttamente dall’attaccante, che ai tempi giocava nel Leeds.Queste le sue parole rilasciate a un’intervista concessa alla giornalista Isabela Pagliari: “". E ancora: “Mi chiamavano quelli della nazionale italiana. Jorginho mi chiamava sempre.. Ma allo stesso tempo, in fondo,!".

- Un consiglio glielo diede anche il suo ex agente e oggi direttore sportivo del Barcellona, Deco: “L’anno scorso (2020, ndr) c’era la possibilità di giocare con la Nazionale Italiana; c’è stato un forte sondaggio della Federcalcio, e io gli ho dato i miei consigli.”.– A questo punto, la domanda che sorge spontanea è: per quale motivo Raphinha avrebbe potuto vestire la maglia della nazionale italiana?ed è a tutti gli effetti cittadino italiano. Ecco, quindi, il motivo per cui anche il figlio può contare sul doppio passaporto.

– Nonostante il tentativo della FIGC di portare Raphinha in Italia, l’attaccante ex Leeds ha da sempre avuto ile lo si evince dalle sue parole: “”. Ad oggi, infatti, il classe 1996 è un punto di riferimento del Brasile, con cui ha all’attivo 11 goal in tutte le competizioni. Ma: 16 centri in campionato, 12 in Champions, 2 in Supercoppa e uno in Coppa del Re. Il tutto a coronare una stagione da vero fuoriclasse.