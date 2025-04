Raphinha è una furia dopo il pareggio del Barcellona: proteste contro l'arbitro, spinte a Ter Stegen

Getty Images

L'ex Napoli Natan ha fermato la corsa del Barcellona alla vittoria della Liga: nell'ultimo turno del campionato spagnolo il Real Madrid ha perso al Bernabeu contro il Valencia, ma la squadra di Flick non è riuscita ad allungare in classifica e ha pareggiato 1-1 contro il Betis Siviglia. 1-1 finale, vantaggio firmato da Gavi e pareggio, come detto, del difensore brasiliano Natan. A fine partita c'era grande delusioni sui volti dei giocatori del Barça, ma chi ha reagito con grande rabbia alla mancata vittoria è stato Raphinha.- L'attaccante brasiliano era una furia dopo il triplice fischio, prima ha calciato con forza il pallone per sfogarsi e poi ha cercato un contatto corpo a corpo con l'arbitro Jesus Gil Manzano per protestare su alcune decisioni, Flick ha provato a fermarlo e in qualche modo, ma la rabbia di Raphinha è continuata anche negli spogliatoi dove il portiere tedesco ter Stegen - infortunato ma vicino ai compagni per seguire la partita - ha provato a intervenire ma si è preso uno spintone dal compagno.

- Le proteste di Raphinha erano legate a un calcio d'angolo in favore del Barcellona non fischiato nei minuti finali della partita, secondo la ricostruzione del giocatore il guardalinee gli avrebbe detto di stare zitto. A far discutere sono stati anche i quattro minuti di recupero concessi nel secondo tempo, troppo pochi secondo i giocatori di Flick.- Con questo pareggio il Barcellona rimane al primo posto della Liga con 67 punti, +4 sul Real Madrid di Carlo Ancelotti e +10 sull'Atletico terzo (ma i Colchoneros hanno una partita in meno). In settimana il Barça giocherà contro il Borussia Dortmund per l'andata dei quarti di finale di Champions League, partita in programma mercoledì 9 aprile alle 21; poi affronteranno il Leganés per la 31a giornata di Liga, con i Blancos che giocheranno in casa dell'Alavès.