Noi interisti ci preoccupiamo tanto per Icardi, mentre i giocatori del Rapid approfittano dei giorni milanesi per divertirsi su tinderpic.twitter.com/ljS2lmjhU3 — Marta Basso (@martabassof) 19 febbraio 2019

Non soloa precedere il match di Europa League in programmadopo l'1-0 dei nerazzurri in Austria: almeno la pensa così Philippcentrocampista classe 1993 dell'Hütteldorfer, che sta già cercando qualche passatempo per il post-partita.- Il calciatore infatti ha inserito un annuncio su Tinder, nota app di incontri, per specificare cosa desidera durante il suo soggiorno a Milano. Alla ricerca del "match" giusto, il collegamento che possa fargli conoscere la sua "principessa". Altro che Wanda...