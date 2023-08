Zoran Barisic, tecnico del Rapid Vienna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dei playoff di Conference League contro la Fiorentina:



"La partita di domani sarà un grande match. Non ci capita spesso di giocare contro un avversario così forte. Speriamo l'atmosfera dello stadio ci aiuti. Ho dei ricordi positivi delle gare con la Fiorentina. I Viola avevano dei giocatori forti, come Rui Costa. Mancini era l'allenatore, non so se il Franchi è stato ristrutturato dall'ora (ride ndr). Detto ciò, la Fiorentina rimane una squadra fortissima. Prima reazione al sorteggio? Catastrofe! Avremmo preferito giocare contro la Fiorentina ai gironi e non prima. I Viola sono favoriti, ma ci possono essere delle opportunità da sfruttare. Che partita si aspetta? Ci aspettiamo che la Fiorentina punti molto sull'attacco e noi cercheremo di contrastarla. Dobbiamo cercare di non prendere gol per il tempo più lungo possibile. Formazione? Ancora non so chi schierare di preciso al posto di Cvetkovic. Lo 0-0 vi renderebbe felici? Non so, certo non sarebbe male. Vedremo come andrà la partita. Poi al ritorno daremo il meglio di noi. Quanto pesa la gara di Genova nella gestione tattica della squadra? Abbiamo visto la partita ed è stata una gara eccezionale. Non ho visto debolezze. Detto ciò, cercheremo di impostare il nostro gioco e la nostra filosofia. Il Viola non è un colore ben visto, vero? Io non mi arrabbio se vedo il colore viola. L'importante è che rimanga solo una partita di calcio".