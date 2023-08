La prima squadra italiana ad affacciarsi in Europa in questa stagione è la Fiorentina, che stasera scenderà in campo contro il Rapid Vienna per l’andata dei playoff di Conference League (ritorno in programma giovedì 31).e in streaming su Sky Go. Chi passa il turno si qualifica alla fase a gironi.- Fuori Amrabat e Jovic esclusi dalla lista Uefa, Italiano non avrà a disposizione gli infortunati Barak, Castrovilli, Ikone, Kayode, Pierozzi e Sabiri. Si va verso un 4-2-3-1 con qualche cambio rispetto al debutto in campionato col Genoa: sulla fascia destra ci sarà Dodo,. Nel terzetto dietro a Nzola - confermato - dovrebbe giocare Koumaé e non Brekalo. Ci sarà dal primo minuto anche Nico Gonzalez, per il quale ieri è arrivata un’offerta da oltre 40 milioni di euro dal Brentford.: Hedl; Schick, Hoffman, Querfeld, Auer; Kerschbaum, Sattlberger; Oswald, Seidl, Grull; Burgstaller.: Barisic.: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; N. Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Nzola.: Italiano.