Hedl 6; Schick 7, Hofmann 7, Querfeld 6,5, Auer 6 (90'+2 Moormann SV); Oswald 6,5 (70’ Kuhn 6), Kerschbaum 6, Sattlberger 6,5; Seidl 6 (90'+2 Greil SV), Burgstaller 6,5, Grull 7,5 (82’ Bajic SV). All. Barisic 7impreciso coi piedi. Grandi interventi non ne deve compiereun passettino indietro rispetto alla gara sontuosa di Marassi. Spinge tanto, ma si rende poco pericolososempre gagliardo quando va prendersi il pallone. Più volte costretto all’intervento in scivolata, comunque sempre puntuale. Esce coi crampi.appare disattento, perde qualche pallone facile e fa fatica quando gli avversari gli partono alle spalle. Non benissimo.pericoloso quando va in sovrapposizione, ma da quella parte Grull spinge come un dannato. E col passare dei minuti perde di luciditàsi vede la prima volta quando con una trattenuta ingenua provoca il rigore che alla fine decide il match. Prova a dare dinamismo, ma non sempre ci riesce.una delle note più liete della serata. Conferma l’ottimo stato di forma fisico, nonché la grande confidenza già presa con gli schemi viola. Orchestra con personalità: irriconoscibile rispetto alla prima giornata di campionato. Sbaglia tantissimo soprattutto tecnicamente. Non è un caso che la Fiorentina faccia fatica stasera, chiude leggermente in crescendo.qualche spunto interessante davanti. Sarà utilenon parte male, poi si perde nel corso dei minuti. Non spinge, sbaglia tanti appoggi e non arriva mai al tiro, prova estremamente opaca.cerca sempre di puntare l’uomo ma gli prendono subito le misureimpalpabile. I difensori del Rapid se lo passano come una palla da basket. Appare estremamente indietro di condizione atletica. Non calcia mai.unico a creare pericoli in una serata estremamente difficile per tutti. Ma affonda anche lui col passare dei minuticonferma quasi in blocco gli 11 che avevano incantato tutti a Genova ma la gara offre un copione ben diverso. La Fiorentina fa fatica e non riesce a creare occasioni pericolose contro un avversario che sta meglio ma che è nettamente inferiore. I cambi non incidono. C’è un ritorno tutto da giocare, ma servirà ben altra prova