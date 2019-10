Pistole, passamontagna per coprire il viso, armi puntate contro di lui. Momenti di paure per Claudio Marchisio: come scrive La Stampa, quattro rapinatori si sono presentati a casa dell'ex centrocampista della Juventus, fresco di ritiro, facendosi consegnare denaro e gioielli contenuti in cassaforte.



LA RICOSTRUZIONE - Nella zona residenziale di Vinovo, nella casa del villaggio I Cavalieri, poco dopo le 21.30, i 4 uomini, in pochi minuti, hanno costretto l'ex numero 8 bianconero ad arrendersi, facendosi consegnare il denaro e i gioielli della moglie Roberta. Claudio Marchisio e Roberta stavano uscendo di casa, direzione campo delle giovanili juventine, quando sono stati bloccati dai rapinatori e, senza opporre resistenza, sono stati costretti a rientrare in casa. Claudio Marchisio ha denunciato il tutto ai carabinieri; mentre dei quattro banditi, scappati in macchina, si sa poco, se non che, con ogni probabilità sono italiani.