Megan Rapinoe si schiera contro la sentenza sull'aborto negli USA. La calciatrice della nazionale statunitense ha commentato: "E' difficile esprimere a parole come questo giorno sia triste per me, per le mie compagne di squadra e per tutte le donne. Questa sentenza non metterà al sicuro nessuno, nemmeno i bambini neonati. Sappiamo che il divieto di aborto non impedirà alle donne di abortire, ma solo di farlo in sicurezza".