Rashford all'Aston Villa, è ufficiale. Ci avevano pensato Juventus e Milan

L'attaccante inglese classe 1997 è stato uno dei grandi casi di questo mercato invernale, cercato da tante big europee. Anche italiane, perchée soprattuttohanno accarezzato l'idea di ingaggiarlo dopo la rottura con i Red Devils e in particolare con il tecnico Ruben Amorim. Nulla da fare, cifre elevate e niente accordo con lo United, e allora per Rashford si sono aperte altre piste come, senza che nulla si concretizzasse.

Aston Villa is delighted to announce the loan signing of Marcus Rashford from Manchester United. pic.twitter.com/Zj9seYUIq0 — Aston Villa (@AVFCOfficial) February 2, 2025

- In questo contesto si è inserito l'Aston Villa, che è riuscito ad aggiudicarsi Rashford in. Le due squadre hanno dato l'annuncio dell'accordo.- "L'Aston Villa è lieto di annunciare l'acquisto in prestito di Marcus Rashford dal Manchester United".

Marcus Rashford has joined Aston Villa on loan for the remainder of the 2024/25 campaign.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) February 2, 2025

- "Marcus Rashford è passato in prestito all'Aston Villa per il resto della stagione 2024/25".- Stuzzicato in conferenza stampa, il tecnico dello United Ruben Amorim aveva risposto così a chi chiedeva se sarebbe imbarazzante veder segnare Rashford in un altro club di Premier League: "Quando presti un giocatore, ti aspetti che giochi e migliori, quindi non c'è nulla di umiliante in questo".