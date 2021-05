L’attaccante del Manchester Unitede l’ex presidente degli Stati Unitisono stati protagonisti di unapromossa dalla casa editrice Penguin Books, nella quale si è parlato di vari temi fra cuiSono già forze positive nelle loro comunità, promuovendo il cambiamento” ha spiegato Obama.“È abbastanza surreale. Sono seduto nella mia cucina a Manchester parlando con il Presidente Obama, ma lui mi ha messo a mio agio immediatamente.Ho apprezzato genuinamente ogni minuto della nostra conversazione. Quando il presidente Obama parla, tutto quello che vuoi fare è ascoltare” – sono invece le parole di Rashford riportate da Sky Sports.- Il numero 10 del Manchester Utd è molto attivo nel sociale. La sua ultima iniziativa con lo chef Kerridge risale ad un mese e mezzo fa, ma già l’anno scorso,. Nello stesso periodo era stato decisivo, convincendo il premier inglese Johnson durante una telefonata, nell’approvazione di un sistema di buoni pasto in aiuto ai ragazzi in difficoltà economiche.Marcus Rashford è però stato anche più voltea tal punto da spingere il ventitreenne a rendere noto quello che stava subendo attraverso un tweet: "Almeno 70 insulti razzisti sul mio profilo contati finora. A coloro che lavorano per farmi sentire peggio di come già mi sento, buona fortuna per i vostri tentativi”.