I mean how can I say no to this Sheryar, that’s some swerve

Count me in pic.twitter.com/oPAbQqpt3u — Marcus Rashford (@MarcusRashford) February 4, 2020

commuove l'Inghilterra e non solo: tanto glaciale sotto porta, un cuore d'oro fuori dal campo. L'attaccante del, ora fermo per infortunio,, come si vede in un video pubblicato dalla BBC. Tutto per realizzare il sogno di un piccolo tifoso, che: "Caro Marcus Rashford, per favore vorresti fare da giudice per la nostra gara di poesia nella Giornata Mondiale del Libro? - si legge nella lettera - I bambini sordi a Manchester scriveranno poesie. Per favore scegli tu il vincitore! E potresti consegnarci tu i premi?", il tutto accompagnato da un disegno di Rashford che calcia una punizione all'incrocio ("Mi piacciono le tue punizioni!". La risposta di Rashford è stata subito positiva: "Come potrei dire di no? Contatemi!".