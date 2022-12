Il Psg non molla Rashford. La stella inglese, stimata pure da Mbappè, è tentata dalle sirene dei parigini, intenzionati, seconda di As, a mettere sul tavolo ben 50 milioni di euro a stagione come stipendio. Tanto, anzi tantissimo, anche se c'è da fare i conti con il Manchester United: i Red Devils, pur di non perderlo a zero, faranno valere la clausola unilaterale per prolungare il contratto in scadenza a giugno di un'altra stagione.