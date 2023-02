si conferma l'uomo di coppa e una delle chiavi della rinascita del, che porta a casa il primo trofeo della stagione battendo 2-0 ila Wembley nella finale della, la. Decisivo il brasiliano con la zuccata che stappa l'incontro, chiuso dall'autorete di Botman. Una gaffe del difensore olandese, un tempo oggetto dei desideri del Milan? Non esattamente, quanto più il risultato delle difficoltà di contenere il vero segreto dei Red Devils di Erik Ten Hag:. Non era al meglio e ha stretto i denti per poter essere della partita l'attaccante inglese, che comunque ha trovato il modo di incidere sul risultato con quella galoppata e quel cross che hanno portato alla deviazione di Botman, beffarda per l'incolpevole Karius. Una piccola scintilla, sufficiente per ribadire la centralità di Rashford per lo United.- Lo dicono i 24 gol e 9 assist messi insieme finora in stagione (la migliore dal punto di vista realizzativo in carriera), lo si nota ancor di più guardando i numeri del ritorno in campo dopo i Mondiali in Qatar: 15 gol e 5 assist come nessuno in Europa. Un segno delle doti tecniche e atletiche di Rashford, ma il suo segreto è tutto in quell'esultanza che anche oggi ha esibito a Wembley (nonostante a tabellino non risulti poi marcatore): un dito a indicare la testa, perché ". Per me questo è tutto ciò che ti dà la base per andare in campo a giocare. Senza l'aspetto mentale stai solo giocando con la tua qualità", come ha spiegato lui stesso. "Ci sono tanti giocatori bravi e di qualità ma senza la giusta mentalità e questo tipo di attenzione non si va allo step successivo.. La mia esultanza col dito sulla testa è proprio per questo". Una spiegazione chiara e semplice, nella quale è racchiusa tutta. Un campione esploso anche tardi guardando i ritmi del calcio moderno (25 anni), ma che sta dimostrando una completezza che ha pochi eguali al mondo in quella posizione e una costanza quasi meccanica nei numeri, che lo hanno portato ad essere uno dei giocatori più redditizi guardando il numero di punti generati per ogni gol realizzato (oltre un punto per ogni marcatura, meglio di Haaland).- Numeri impressionanti che inevitabilmente hanno riacceso i riflettori sull'attaccante anche in chiave futura. Perché è vero che lo United ha messo il rinnovo del suo contratto - ora in scadenza nel 2024 dopo l'opzione unilaterale esercitata dai Red Devils - in cima alla lista delle priorità a prescindere dall'evoluzione delle vicende societarie, ma la firma ancora non c'è e questo lascia la porta aperta agli interessamenti di lusso che arrivano dall'estero. Ilaveva già provato ad approcciarlo la scorsa estate per regalarlo a, con cui c'è un rapporto di forte stima umana e professionale, e a maggior ragione può tornare alla carica in vista della rivoluzione e la rifondazione di un nuovo ciclo senza Messi e Neymar. C'è il PSG ma anche in Spagna le pretendenti non mancano, ilè un estimatore di vecchia data e lo stesso si può dire delspecie dopo il fallimento dell'affaire Mbappé. L'urgenza dello United diventa inevitabilmente massima, con la consapevolezza che anche i 140 milioni di euro paventati dalla stampa britannica come potenziale prezzo in caso di fumata nera per il rinnovo non sono un deterrente sufficiente. Confermare il 25enne è una necessità, per tutto quello che Rashford rappresenta per il club. Ha riempito il vuoto lasciato da, un vuoto che comunque nemmeno il portoghese non era mai riuscito a colmare dal suo ritorno, ma qualcuno azzarda di più e vede in lui il potenziale erede dicome simbolo della storia United. Perché Marcus è unico per i Red Devils e per la città, che non perde occasione di celebrare il suo costante impegno sociale per la lotta alla povertà e lo sviluppo dell'istruzione giovanile. Tutto parte dalla testa d'altronde, ma Rashford è anche il cuore del Manchester United: fallire la missione rinnovo non è un'opzione, Ten Hag e la dirigenza si giocano il tutto per tutto.