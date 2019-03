Il giocatore dell'Empoli - in prestito dalla Fiorentina - Jacob Rasmussen ha rilasciato un'intervista a Bold.dk: "Sono contento che la Fiorentina abbia visto qualcosa di buono in me, significa che credono nelle mie qualità. È una grande occasione per me, in una realtà più grande. So che le strutture sono all’avanguardia e la città è magnifica. Non so cosa intendano per me e per il mio futuro, io voglio giocare e far vedere quanto valgo. Ho parlato con Norgaard, ma anche con Pasqual, mio compagno ad Empoli e che ha giocato a lungo alla Fiorentina: Manuel mi ha detto cose positive sul club. Ora mi sto concentrando sull’Empoli, nonostante la felicità per il mio trasferimento. Adesso però devo conquistare la salvezza".