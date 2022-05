L’attaccante del Sassuoloha parlato alla trasmissione di Raisport “Dribbling” a poche ore dall’ultima partita di campionato contro il Milan: "Noi siamo concentrati sulla nostra partita,, soprattutto perché l'unico modo per migliorare la nostra classifica è fare tre punti".Sul suo futuro: "Penso a questi 90 minuti, alla Nazionale, ora sono concentrato su questo.Sono un ragazzo di 22 anni, al primo anno in cui mi considero veramente un giocatore di Serie A. Fa grande piacere, ma penso ci sia ancora tanto lavoro da fare. Pronto per il grande salto? Te ne rendi conto nel momento in cui lo vivi. Vedremo in futuro quello che sarà".. Giorgio, ad esempio, è una persona fantastica, l'ho conosciuto da poco in nazionale, ma capisci subito lo spessore umano, la passione in quello che fa e nel voler aiutare, soprattutto noi giovani. Anche se in poco tempo, mi ha lasciato tanto. Lo stesso per Paulo, con il talento che ha e con tutto quello che mette in campo, non solo per il livello tecnico ma anche come valore umano.