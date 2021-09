Un gol fatto, il primo ufficialmente con la maglia dell'Italia, e uno propiziato (tiro deviato per il 2-0 con la Lituania).si è preso l'Italia nella partita più delicata, in cui era obbligatorio vincere, e l'ha fatto anche nel giorno in cui Ciro Immobile ha lasciato spazio alle sue alternative. E la punta delha risposto presente accendendo ancora di più le luci attorno a sé, che già brillavano dopo l'estate fra Europei Under 21 ed Europeo maggiore vinto dagli Azzurri. Fra i club più interessati c'è sicuramente l'Inter che conPrima che Romelu Lukaku decidesse di lasciare il club nerazzurroche poi, con l'addio del belga, ha dovuto virare su strategie d'esborso differenti. Per la punta classe 2000, in ogni caso,, con la promessa però di ritrovarsi in futuro per parlare. E quella promessa potrebbe essere sfruttata dall'Inter già a gennaio.La strategia nerazzurra è quella dimagari l'inserimento di qualche contropartita giovane nell'affare per abbassare la parte cash di un affare che parte con. Il rischio è che gare come quella di oggi facciano schizzare alle stelle il valore. L'Inter non vuole lasciarsi sfuggere il taleno neroverde, la corsa a Raspadori è già iniziata.