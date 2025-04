Raspadori, futuro ancora a Napoli? Con o senza Conte, chi lo vuole e la richiesta di De Laurentiis

si è riscoperto ancora una volta importantissimo per ile, nel momento in cui per diversi motivi, fisici e di mercato, sono venute a mancare ad Antonio Conte le alternative che ad inizio anno lo avevano convinto a puntare sul 4-2-3-1 come modulo tattico, con il ritorno al 3-5-2 ha mostrato tutto il suo talento. Oggi però, complice il rientro fra i titolari di Neres, il talentuoso attaccante classe 2000 è ritornato a sedersi in panchina rGià nel corso delle ultime due campagne di trasferimento (estate 2024 e inverno 2025) diversi club hanno fatto dei tentativi per provare a strappare l'ex-Sassuolo al Napoli. La difficoltà nel piazzare Osimhen che ha rallentato il mercato azzurro fino a fine agosto e la cessione di Kvaratskhelia a gennaio hanno però fermato ogni possibilità di uscita che il giocatore e il suo entourage stavano valutando.

Inutile sottolinearlo,vuole giocare di più. È arrivato a 25 anni (compiuti a febbraio) nel cuore della sua carriera e con il Mondiale 2026 alle porte - sperando che l'Italia riesca a qualificarsi - non vuole trascorrere un'altra stagione più in panchina che in campo. Anche per questo sta iniziando a spingere per definire nel più breve tempo possibile quello. che potrebbe essere un futuro da riscrivere in toto.Per Raspadori la situazione a Napoli è oggi più che ingarbugliata perché davanti a sé trova almeno tre variabili che potrebbero condizionare le sue scelte e che potrebbero anche non escludere una sua permanenza in maglia azzurra: sono Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis e come si muoverà il mercato.

Non è un segreto che oggi Conte abbia trovato una quadratura tattica con un modulo che lo penalizza. È altrettanto noto però che anchecon le sirene di Milan e soprattutto Juventus che hanno iniziato a risuonare e con un rapporto con De Laurentiis tutt'altro che ottimo dopo l'ultimo mercato invernale.Chi sarà l'allenatore del Milan? Chi della Juventus? Chi dell'Atalanta e della Roma? Chi dello stesso Napoli? Raspadori non è giocatore che può giocare ovunque e in qualunque schema tattico, predilige un attacco a due ed è penalizzato da un modulo a 3 punte.

Per ora le piste che potrebbero concretizzarsi a priori restano due e portano da un lato nella Milanoche in estate perderà Arnautovic e Correa, che gioca con due punte e che ha inda tempo un grande estimatore (oltre al fatto che il Napoli vorrebbe Frattesi) Grande gradimento c'è da tempo anche da parte diche lo prelevò dal Sassuolo per portarlo a Napoli e lo vorrebbe a prescindere alla. Per quanto riguarda, invece, dipenderà tutto, oltre che dall'allenatore, anche dall'ultima variabile.

E quella variabile è rappresentata da De Laurentiis in persona che su Raspadori ci ha investito cifre importanti e che non ha smesso di considerarlo un elemento importantissimo dell'organico. Per lasciarlo partireIl prossimo mese sarà quello decisivo per capire in che modo il futuro di Raspadori verrà riscritto ancora a Napoli o addio?