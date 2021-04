Si è alzato dalla panchina e. Giacomoha vissuto un mercoledì pomeriggio che, sicuramente, resterà nella sua memoria per tutta la vita. Con una doppietta segnata ai rossoneri ha permesso alla squadra didi rimontare l'iniziale 1-0 firmato Calhanoglu e gli ha concesso una piccola grande rivincita, dopo le parole dure che l'allenatore aveva usato contro la Superlega e i club che avevano deciso di aderirvi. Due gol pieni di astuzia e talento, che hanno confermato tutto il bene che si dice dell'attaccante classe 2000. Uno che, nonostante l'età,Quella di ieri non era la prima apparizione a San Siro di Giacomo. Appena. Un simbolo, che testimonia quanto il Sassuolo e il suo allenatore credano in quel ragazzoaddosso. E, forse non a caso, proprio, già arrivato a quattro gol segnati e due assist in meno di mille minuti giocati. Dall'altra parte, l'amministratore delegato Giovanni Carnevali si frega le mani, pregustando l'ennesima possibile grande operazione di mercato: il Sassuolo è una società che sa acquistare bene e, soprattutto, sa vendere benissimo. Per il classe 2000, qualche settimana fa, avevano fissato unin questo finale di stagione.L'Inter osserva, ma deve guardarsi dalla. Chi ha mosso i passi più concreti per Raspadori sono infatti due club stranieri:. Il club tedesco è specializzato nel lancio di talenti e ha individuato da tempo quello del giovane attaccante. I francesi, invece, col presidente Longoria hanno sempre un occhio attento sulla Serie A e hanno già chiesto informazioni sul ragazzo. Che, per il momento, pensa solo al campo e a fare quello che gli riesce meglio: i gol.