Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Sassuolo, Giacomo Raspadori, svela il suo idolo da bambino. Un ex calciatore dell'Inter.



"Eto’o. Avevo dieci anni, era l’Inter del Triplete, mi innamorai. Eto’o mi piaceva perché in campo era un leader silenzioso: non parlava tanto, in campo non faceva scenate, ma trascinava i compagni con l’esempio. Un po’ mi ci rivedo: anche a me piace dimostrare con i fatti di esserci ogni minuto della partita. A San Siro sono andato una volta con papà, per Inter-Palermo. Avevo fatto il provino con loro e mi diedero due biglietti in regalo".