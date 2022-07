"C'è stata una richiesta del Napoli per Raspadori". Non ha usato giri di parole Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, nel commentare le voci su un interesse del club azzurro per l'attaccante classe 2000. Un'offensiva che, per il momento, è stata respinta, vista anche la cessione di Gianluca Scamacca al West Ham. Per il momento, appunto, perché il Napoli non sembra intenzionato a fermarsi. Molto dipenderà anche dalla volontà dell'attaccante, molto tentato dall'idea di fare un salto in avanti e giocare in Champions League...