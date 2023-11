da quando veste i panni del giocatore professionista - dal maggio 2019 -, chiudendo nella maniera miglioreSe qualcuno nutriva ancora dei dubbi circa la capacità dell’attaccante emiliano di essere allo stesso tempo l’elemento di giunzione tra il centrocampo ed il reparto offensivo e cinico bomber (con tanto di esultanza alla Haaland) nelle occasioni che contano, la risposta è servita., perché con un Raspadori così i campioni d’Italia possono dormire sonni tranquilli.- Il ballottaggio interno col Cholito Simeone ha al momento un vincitore chiaro, anche perché l’ex calciatore del Sassuolo non è nuovo a partenze lanciatissime sul piano realizzativo e con la maglia del Napoli. Una rete determinante per risolvere nel finale la partita contro la Spezia dell’ottobre 2022 e un contributo significativo soprattutto nella prima parte della fase a gironi di Champions League, con 4 gol contro Glasgow Rangers e nel doppio confronto con l’Ajax. Ma,in casa azzurra. Union, Milan e Salernitana hanno dato un riscontro piuttosto chiaro: quest’anno Raspadori non si accontenterà di un ruolo di riserva di lusso (lo scorso anno appena 15 presenze dall’inizio, considerando tutte le competizioni), che si tratti di Napoli o di Nazionale.- Il campo sta parlando in maniera chiara, le stanze dei bottoni del club campione d’Italia lo hanno fatto ancora prima: quandoE con un Raspadori così, completato dal lavoro tattico svolto da Spalletti e che Rudi Garcia non ha avuto esitazione a lanciare da protagonista,La telenovela per il rinnovo del contratto non si è ancora esaurita e le incomprensioni tra le parti, pubblicamente riconosciute dal presidente De Laurentiis, hanno contribuito ad alimentare un clima di incertezza sulla vicenda. Le sirene dalla Premier e dall’Arabia Saudita sono sempre in agguato, pronte a giocare il loro ruolo, ma un Raspadori così allontana le preoccupazioni e l’ansia da mega offerta.