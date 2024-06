Raspadori: "Sono ambizioso, voglio spazio. Ho sentito Conte, a Kvara dico..."

Getty Images

Agli Europei, l'attaccante dellaparla in conferenza da "Casa Azzurri" a due giorni dal match con la Spagna: "Per come ci stiamo preparando ci sono diverse cose dove possiamo fare male alla Spagna ma dobbiamo concentrarci su di noi perché sappiamo il nostro valore. Ognuno si allena al massimo e vuole la sua occasione. Se mi sento sottostimato? No, sono dentro un gruppo fortissimo, con la maglia della Nazionale italiana, a giocare l'Europeo. Credo che sarebbe una mancanza di rispetto verso altri calciatori".Raspadori aggiunge, come riporta Sportmediaset: "Non ho avuto nell'ultimo anno la continuità che mi avrebbe dato più benefici a livello di numeri, però sentirmi sottostimato no. Non c'è da mollare mai, ogni giorno c'è da costruirsi un'occasione. Continuerò a fare così cercando di farmi trovare pronto quando sarà il momento. La mancanza di continuità può portare ad avere un po' meno di brillantezza ma per come sono fatto io e per come lavoro, non penso di avere perso qualcosa. Penso di essere al 100%. Mi sono sempre sentito parte del gruppo della Nazionale, non ho mai pensato di non poterne fare parte".

, che Raspadori ha avuto come allenatore a Napoli: "Spalletti è sempre lui, trasmette carica in ogni istante. Il tempo a disposizione rispetto a un club è meno e noi dobbiamo essere bravi ad assimilare il più possibile il suo credo per avere un'identità".: "Inizio a scalpitare? Sono un ragazzo ambizioso e voglio ritagliarmi più spazio possibile. A 24 anni non mi considero più un giovane del calcio ma lavoro per crearmi più continuità".Infine"A Kvara faccio un grande in bocca al lupo, è un ragazzo d'oro e un talento che non sto io a scoprire. I pensieri extra ci sono perché siamo umani, ma poter giocare una competizione del genere ti fa essere con la testa focalizzata solo su questo. Con Conte ci siamo già sentiti, ma adesso siamo qui focalizzati su quello che è il sogno di ogni ragazzo. Se punto ad avere più spazio al Napoli? L'obiettivo è fare un'annata da protagonista e avere continuità. Non siamo ancora entrati nel discorso, è presto per parlarne e non siamo nella sede corretta".