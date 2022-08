, che restituirebbe un po' di entusiasmo al popolo azzurro. La trattativa è in fase avanzata, lo scorso venerdì 5 agosto c'è stato un primo colloquio a Rivisondoli, nel corso del ritiro del Napoli a Castel di Sangro. De Laurentiis, il ds Giuntoli e l'ad Chiavelli hanno incontrato il ds del Sassuolo Rossi e l'ad Carnevali. Un meeting di due ore dal quale è emersa la, ben oltre i 30 che il Napoli era disposto ad offrire.- Il Sassuolo non ha mai avuto urgenza di vendere, soprattutto dopo aver incassato già circa 40 milioni per la cessione dial West Ham. Anche per questo ha deciso inizialmente di non fare sconti al Napoli. Adesso peròha fatto capire alla società che non può perdere un treno così importante. Vuole a tutti i costi il Napoli e c'è già l'accordo tra il club e il calciatore, che farebbe un grande scatto in avanti anche in termini economici: dai 700 mila euro annuali che guadagna al Sassuolo quadruplicherebbe quasi il suo ingaggio arrivando a 2,5 milioni a stagione. Trattenere Raspadori controvoglia non gioverebbe né alla società né al giocatore. Per questoin arrivo dall'Inter per 20 milioni di euro. Altro segnale che la trattativa con il Napoli presto dovrebbe decollare.- Spalletti, dopo le grandi perdite, vuole assolutamente un innesto che possa dare una bella vivacità all'attacco del Napoli. Proprio Raspadori è l'uomo scelto dal tecnico toscano.Ieri ci sono stati nuovi contatti tra i due club che hanno gettato una ventata d'aria positiva. Oggi le due società si riaggiorneranno per trovare il punto di incontro.Raspadori aspetta solo il via libera e la stretta di mano tra le parti, con la speranza di effettuare giàa Villa Stuart prima di unirsi al Napoli a Castel Volturno nella giornata di mercoledì e prepararsi all'esordio in campionato contro il Verona previsto lunedì 15 agosto.