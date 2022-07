Iniziano i ritiri e con i raduni di Milan e Juve le big non si muovono solo in chiave calciomercato che però tiene inevitabilmente banco perché, a poco più di 1 mese dall'inizio dei campionati, inizia a stringere il tempo per regalare agli allenatori i giocatori giusti per rinforzare le proprie rose.



Per questo la Gazzetta dello Sport punta tutto sul duo Zaniolo-DeKetelaere, giovani d'oro per Milan e Juve. Per il Corriere dello Sport dall'addio di De Ligt la Juve otterrà il tesoretto per 4 super-colpi mentre Tuttosport porta Kumbulla dalla Roma verso il Torino.



Ecco le prime pagine e le pagine sportive dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, 5 luglio, nella nostra gallery.