Tanto mercato nelle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Il Corriere dello Sport apre con l'intervista a Carnevali e riprendendo al nostra esclusiva del ristorante che Agustina Gandolfo, la compagna di Lautaro, vorrebbe aprire a Milano. La Gazzetta studia le mosse di Inter e Juve confermando che i bianconeri vogliono Perisic a parametro zero e i nerazzurri Dybala. Per tuttosport, il blitz londinese per Pogba, ma anche il Torino che ci prova con il Milan per tenersi Pobega.



Nella GALLERY le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, mercoledì 18 maggio 2022