e le mosse di tutti i club italiani che cercando sempre più di concludere operazioni in grado di dare la svolta alla stagione che è ormai iniziata.A tenere banco è inevitabilmente Milanche per la Gazzetta dello Sport "Resta Qui", e che per il Corriere dello Sport è solo uno dei "Tre sì" che vuole. Per il Milan "" verso la sfida contro l'Atalanta, mentre sono le parole diin casa Torino e quelle diin casa Juve (che però è in allarme per Bonucci) a tenere banco. Occhio alla stampa spagnola per il mercato bianconero: "Cessione imminente" in casa Barcellona per Depay secondo Sport e Mundo Deportivo.