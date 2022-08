Si è conclusa ieri la seconda giornata di campionato che ha regalato emozioni ed indicazioni differenti, ma a tenere inevitabilmente banco sui giornali in edicola oggi, 23 agosto è inevitabilmente lo scivolone della Juventus contro la Sampdoria, la vittoria della Roma e il calciomercato che sta entrando nella sua fase finale.



"Max a Secco" titola la Gazzetta dello Sport, mentre per Tuttosport un laconico "Juve, tutto qui?". Poi 'Roma capoccia, ma Zaniolo va ko e occhio al calciomercato con la Juve che vuole un regista, con il piano Akanji dell'Inter e il blitz Onana del Milan riportato dal Corriere dello Sport. Ecco le prime pagine in edicola oggi nella nostra gallery