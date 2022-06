Il calciomercato non si ferma neanche di domenica e sebbene una grossa parte delle prime pagine dei quotidiani in edicola se la siano meritata i ragazzi del nuoto con le loro imprese ai Mondiali di Budapest, tengono banco trattative e suggestioni di mercato.



Per la Gazzetta dello Sport Ronaldo si è offerto alla Roma, mentre Lukaku si allena in Sardegna aspettando l'Inter. Tuttosport ripropone il tema Di Maria per la Juventus con la chiamata raccontata dal giocatore a Espn che rilancia l'ottimismo. Infine Luis Alberto porta i soldi per il mercato della Lazio secondo il Corriere dello Sport.



Ecco nella nostra gallery tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 26 giugno.