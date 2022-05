Nel giorno dopo la finale di Champions League, molti dei giornali italiani ed esteri celebrano l'impresa di Carlo Ancelotti e Thibaut Courtois, i due veri protagonisti del titolo vinto dal Real Madrid contro il Liverpool.



Spazio però anche al mercato fra i "Colpi di classe" dell'Inter e la lista di Maldini per il Milan su sulla Gazzetta a Totti che torna a casa per la Roma e la via per riportare Lukaku all'Inter sul Corriere dello Sport e infine "Ramsey fai spazio a Pogba!" in casa Juve per Tuttosport.



