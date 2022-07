A un giorno dall'inizio di molti ritiri estivi dei club di Serie A oltre alle vacanze di molti calciatori è ancora il mercato ad impazzare nelle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali ed internazionali.



La Gazzetta dello Sport apre con la promessa di Lukaku di portare 30 gol all'Inter in questo campionato. Ma è il futuro di Paulo Dybala a tenere banco con il Corriere dello Sport che rilancia l'interesse del Napoli per la Joya. Infine "Vlahovic è meglio di Haaland" secondo il presidente della Federcalcio serba intervistato da Tuttosport.



Ecco nella nostra gallery tutte le prime pagine dei giornali in edicola oggi domenica 3 luglio 2022.