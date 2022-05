La Serie A è finalmente al completo con il Monza che vince il playoff di Serie B e centra una promozione storica, la prima nei suoi 110 anni di storia. "Il regalo di Berlusconi" campeggia su tutti i quotidiani sportivi nazionali oggi in edicola accompagnato però anche da tanto mercato.



Sulla Gazzetta il focus principale è sul futuro di Maldini e l'incontro con colui che sarà il nuovo proprietario del club, Gerry Cardinale. Si vaverso un rinnovo tanto atteso quanto agognato. Per il Corriere dello Sport l'assalto dell'Inter a Lukaku spinge Dybala verso la Roma e infine la "coppia Chiesa-Vlahovic" che per il ds del Lecce Corvino su Tuttosport è la più bella al mondo.



