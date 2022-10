Le notti di Champions la fanno da padrone nelle prime pagine dei giornali in edicola oggi sia in Italia che all'estero. Grande attenzione alle sfide di ieri con il Napoli straripante contro l'Ajax e l'Inter che porta a casa un 1-0 che salva Inzaghi e dà speranze per il proseguo in Champions. Occhio anche alle gare di oggi che vedranno in campo Milan e Juve



"Napoli Divino per il Corriere dello Sport", "Cuore Inter", ma anche "il bagno turco batte il Barça' di Gazzetta e Repubblica. "La noche del Senor Champions" con foto di Di Maria e Vlahovic della Juve per Tuttosport e sempre Tuttosport che richiama al mercato con "Chelsea, eccoti Leao" in vista della gara fra Blues e Milan. Grande spazio in spagna, infine, a Inter-Barcellona con la "Mano arriba" di Dumfries che fà polemica sul Mundo Deportivo.



Ecco le prime pagine nella nostra gallery.