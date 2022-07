L'affare Dybala per la Roma e la trattativa per Bremer fra Inter e Juve hanno agitato il mercato e anche oggi, inevitabilmente, i principali quotidiani sportivi ne danno notizia. Ma nelle prime pagine c'è molto di più fra trattative e alternative.



Lo "Grande Joya" della Gazzetta dello Sport punta al colpo della Roma, ma la rosea sottolinea anche "l'ultimatum del Milan al Bruges" per De Ketelaere. "Special two" del Corriere dello Sport alla coppia Dybala-Mourinho per la Roma, ma anche il sorpasso della Juve su Bremer che domina anche su Tuttosport con il rinnovo di Ibrahimovic che "Cammina sul fuoco".



Ecco tutte le prime pagine italiane ed estere dei giornali in edicola oggi 19 luglio 2022.