Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Massimo Rastelli, ormai ex allenatore della Cremonese. Nella sua esperienza lombarda ha allenato prima Castrovilli (oggetto del desiderio del Napoli) e poi Gianluca Gaetano, in prestito:



IL GIOCATORE - "In tanti volevano Gaetano, c'è stata l'occasione di portarlo alla Cremonese. Si è inserito molto bene giocando partite importanti. È un grande professionista".



IL FUTURO - "Dipenderà da lui, non deve accontentarsi dei piccoli traguardi che ha raggiunto. Le qualità tecniche ci sono, vede la giocata giusta come i grandi campioni. Deve rispettare le aspettative".



CASTROVILLI - "Ha tutto per essere un top player, davanti a sé c'è una grande carriera che lo aspetta. Se il Napoli lo dovesse acquistare farebbe un gran colpo".