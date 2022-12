. Nella giornata di ieri, 29 dicembre, era fissata la data di scadenza per ilda parte dei club, tasse che erano state sospese nel corso del 2022 a seguito degli effetti negativi dell'emergenza Covid e che, senatore di Forza Italia e presidente della, promotore della soluzione, ha commentato: "Nella manovra di bilancio è stata inserita anche la normativa che da molti viene denominata impropriamente 'salva-calcio'. Non riguarda infatti come viene detto strumentalmente da alcuni leader dell’opposizione solo la Serie A del calcio, ma tutte le società sportive, professionistiche e dilettantistiche di qualsiasi disciplina sportiva. Sento molti gridare allo scandalo, ma non si tratta di una norma che 'regala',come ha affermato lo stesso premier Meloni e anzi, si sostiene tutto il mondo sportivo che, a causa del Covid prima e del caro energia ora, sta facendo uno sforzo enorme per tenere aperti gli impianti".- Non tutte le società di Serie A come detto in precedenza hanno però aderito alla rateizzazione:, quali sono le due escluse? A svelarle Calcioefinanza.it, si tratta di: la prima non era contraria alla norma ma, non avendo debiti, non ha dovuto ricorrere allo strumento;, quindi il 15% del debito totale mentre la parte restante è stata rateizzata. Hanno dunque aderito invece le altre 18 società tra cui le sei big che avevano debiti: l'(50 milioni),(40),(38),(30),(25) e(10).