Raul lascia il Real Madrid: "Nuova tappa, ma sono convinto che presto tornerò"

: l'ex attaccante e leggenda dei Blancos ha allenato per sette anni nelle giovanili e adesso è pronto per una nuova avventura come tecnico. Le merengues hanno scelto infatti di affidarsi ad un altro ex giocatore, Xabi Alonso."Oggi ho comunicato al Real Madrid la mia decisione di considerare conclusa la mia parentesi al servizio del club.Sono state sette stagioni nelle quali ho coronato la grande passione che ho fin da bambino per il calcio. Sono sicuro che questi anni mi abbiano fatto crescere come professionista e come persona.

Ringrazio il club della mia vita per le opportunità che mi ha dato in tutti questi anni. E voglio ringraziare tutti gli impiegati di questa realtà e a tutti coloro che fanno parte del Real Madrid, perché tutti mi hanno dato appoggio e affetto, aiutandomi a portare a compimento una delle occupazioni più belle di questo sport: condividere con i giovani le esperienze e le conoscenze acquisite per vederli crescere come persone e come sportivi.Seguirò con entusiasmo e orgoglio le carriere di ognuno dei ragazzi che ho allenato e tutti loro hanno il mio affetto e la mia gratitudine per quello mi hanno dato.

Si apre adesso una nuova tappa della mia vita come allenatore al di fuori di questo club con la convinzione che un giorno tornerò a quella che sarà sempre casa mia.Grazie a tutti, Hala Madrid!"