Nicola Rauti non si ferma più. L'attaccante del Torino sta vivendo una stagione a livelli importantissimi in Primavera: 22 presenze, 10 gol segnati in campionato, 4 in Coppa, uno in Supercoppa e si è già sbloccato anche al Torneo di Viareggio, prima partita subito in rete. Non è un caso se le grandi squadre stanno monitorando questo ragazzo, l'oro granata classe 2000 che il Toro non ha voluto cedere in prestito né definitivamente realizzando una corposa plusvalenza a gennaio scorso. Rauti segna e fa segnare, attaccante moderno già nel giro dell'Under 19 azzurra che viaggia a ritmi alti. Con un destino da grande...