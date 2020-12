160 presenze e 68 gol in quattro anni di Juve per Fabrizio Ravanelli, bomber bianconero dal 1992 al 1996. Lo chiamavano Penna Bianca per il colore dei suoi capelli, a Torino ha vinto due scudetti, una Coppa Uefa, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane oltre alla Champions League conquistata a Roma contro l'Ajax nel '96. La sua Juve è stata l'ultima a vincere la Champions: Lippi in panchina, lui Vialli e Del Piero lì davanti. Nessun tabù verso i tre attaccanti, ieri come oggi: "Per me Ronaldo, Morata e Dybala possono giocare tranquillamente insieme in un 3-4-1-2, con l'argentino trequartista dietro agli altri due - spiega nella nostra intervista - Anche se non sarà mai come il nostro tridente".

