Fabrizio Ravanelli ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Firenze dove ha detto la sua sull'imminente sfida fra Fiorentina e Juventus: "Per battere la Juve la Fiorentina deve fare la... Fiorentina. Pressing alto, possesso palla, non sbagliare le transizioni negative altrimenti Kean e Chiesa possono punirti in ripartenza. La prestazione dell'Olimpico? Onestamente è stata normale, mi aspettavo qualcosina in più perché ci sono tanti giocatori di qualità dal centrocampo in più. Gonzalez, Bonaventura possono fare male in qualsiasi momento ma la Fiorentina ha commesso errori grossolani in fase difensiva che alla fine sono costati la vittoria. Sono convinto però che i viola possano essere la sorpresa del campionato."



BELTRAN - Il gol annullato dimostra qualità incredibile, la gestualità di quell'azione fa vedere di che pasta è questo giocatore. A me ha sorpreso e vedendolo in azione ieri sera fa notare come possa tenere in attenzione tutta la difesa. Peccato per le sbandate in difesa, certi errori individuali rischiano di costare la Champions League. Italiano è bravissimo e sa che deve migliorare questo aspetto, se registra la fase difensiva non ce n'è per nessuno. La squadra ha gamba, tecnica e fisicità. Involuzione di Nzola? Deve continuare a giocare per la squadra, ha fisicità e in campo aperto può diventare devastante e garantire 14/15 gol. Quando tornerà ad essere più tranquillo può far divertire il pubblico. Ha bisogno di affetto e fiducia, a certe critiche puoi rispondere negativamente ma si sbloccherà".