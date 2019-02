Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato sulle pagine di Fuorigioco, settimanale de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "Non centriamo la doppietta Champions-Europa League dal 1994, quando ci riuscirono Milan e Inter. È ora di invertire questa tendenza e credo che sia la stagione giusta per farlo. L'Inter credo che possa essere la variabile impazzita capace di qualsiasi impresa". Così come la Juventus, che vuole riportare la Champions League a Torino per la prima volta dal 1996, quando in finale contro l'Ajax segnò proprio Ravanelli.