Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juve, parla a Radio 24 della prestazione dei bianconeri contro l'Inter: "​Domenica la Juve dovrebbe approcciarsi come contro Inter e Atalanta. In quelle due partite ci ha fatto capire il vero valore di questa squadra che è mancata in continuità. Con l'Atalanta l'ha vinta anche fisicamente, oltre che tatticamente".