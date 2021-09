Intervistato da Sky, l'ex attaccante di Juventus e Nazionale, Fabrizio Ravanelli, esprime la propria opinione sull'attacco dell'Inter.



"Onestamente non è facile dire chi farei giocare, quando fai i viaggi in Sud America bisogna vedere le condizioni fisiche. Dipenderà molto dal loro feedback: Dzeko è fondamentale per gli equilibri e per far respirare la squadra. Poi è anche un catalizzatore di tutte le palle in area, è fondamentale: ma non dimentichiamo che i due argentini possono coesistere. A me piacciono tantissimo: Lautaro è fortissimo fisicamente e sa proteggere palla, Correa crea superiorità numerica. L'Inter ha la fortuna e la bravura di aver preso tre attaccanti che possono coesistere: sono fenomenali, molto forti. L'attacco dell'Inter è migliorato tantissimo rispetto all'anno scorso.