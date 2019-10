Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato alla trasmissione Tiki Taka della partita di ieri sera dei bianconeri contro il Genoa. Una vittoria sofferta, che ha tratteggiato molti limiti nel gioco della squadra di Sarri: il verdetto, secondo Ravanelli, è stato troppo favorevole rispetto a quanto visto in campo. Ecco le sue parole: "​La Juventus ha faticato davvero tanto, soprattutto fisicamente. I giocatori di Sarri erano sempre in ritardo, si sono allungati e non hanno avuto dinamismo nel giro palla, subendo molti contropiedi. La vittoria è arrivata in un momento insperato e credo abbiano raccolto più di quanto si sia visto in campo".