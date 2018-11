Fabrizio Ravanelli, ex centravanti della Juventus, ha parlato a Ilposticipo.it: “Futuro? Continuerò la carriera di allenatore. Sono in attesa di offerte. Il momento più bello della mia carriera? Be’, sono tanti i momenti a cui sono legato. L’esordio con la Juventus, l’esperienza in Inghilterra con il Middlesbrough. Sono stato il primo straniero in Premier League a esordire con tre gol, a Liverpool. Sono entrato nel cuore dei tifosi a Marsiglia. Credo che comunque il periodo con la Juventus sia stato il periodo più bello. Sono stati anni fantastici. Scudetti, Coppe, la Supercoppa. Che squadra… Più forte la mia o quella attuale? Sono storie diverse. Ai miei tempi c’erano tante altre squadre che potevano ambire allo scudetto. Vincere in Italia ora è un pizzico più facile. Quello che comunque sta facendo la Juventus è un qualcosa di incredibile. Credo che sia una delle squadre migliori d’Europa, ed ha il giocatore più forte insieme a Messi. Credo che ognuna, rispetto alla propria epoca, sia una grande Juventus".