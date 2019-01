Ravel Morrison cerca una nuova vita. Alla Lazio non ha mai trovato spazio, quasi sempre ai margini del progetto tecnico, il centrocampista inglese che Ferguson ha definito "il più forte ragazzino che abbia mai visto giocare". Morrison è ancora in forza alla squadra biancoceleste, dopo il prestito in Messico, ora cerca di ritagliarsi un nuovo spazio. Partendo da Instagram.



MERCATO LAZIO - Come riporta il DailyStar, il centrocampista avrebbe seguito l'account dei Rangers, poi quello dell'allenatore, la leggenda del Liverpool Steven Gerrard, dei giocatori Worrall e Kent. La strada per Ibrox Park è appena accennata, ma la Lazio si libererebbe del suo stipendio senza resistere troppo, poi a Gerrard il compito di riaccendere il suo talento.