Il Ravenna ha il piacere di comunicare l’accordo per il tesseramento di Luis Angel Carrasco, che si legherà ai colori giallorossi per la prossima stagione sportiva.



Attaccante moderno di movimento Luis è originario dello stato di Panama e fa della velocità e del dribbling le sue armi migliori. Arrivato in Italia nella Primavera del Chievo Verona, in seguito ha indossato la maglia di Mantova, Correggese dove ha potuto lavorare con mister Serpini e, nell’ultima stagione, quella dell’Athletic Carpi.



L’aver già lavorato con il mister è stato determinante nella scelta: "Con il mister ho lavorato due anni e sono stati quelli più belli della mia carriera. Appena l’ho sentito ho accettato senza esitazioni. Arrivo a Ravenna dopo aver visto che stagione importante è stata fatta l’anno scorso, conosco l’importanza della piazza, della città e sono pronto a dare tutto per fare ancora meglio quest’anno".